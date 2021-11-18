Юлия Меньшова пожалела, что не взяла фамилию мужа

Актриса и ведущая Юлия Меньшова рассказала о своем браке. Артистка, вступив в брак, не стала расставаться с фамилией знаменитого отца. 52-летняя Юлия Меньшова призналась, что считает это решение ошибкой. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» вышла замуж за актера Игоря Гордина в 1996 году. Супруги воспитывают двоих детей — 23-летнего Андрея и 18-летнюю Таисию. Во время свадьбы Меньшова не захотела взять фамилию мужа, потому что не хотела терять заработанную с годами популярность. «У нас почему даже этот вопрос не стоял. Может, потому что у мамы была фамилия своя, а у папы своя, а может, потому, что в актерской профессии нужно как-то различаться. Не пришло тогда это в голову», — пояснила Юлия. Отношения звездной пары нельзя назвать безоблачными. После рождения дочери Юлия и Игорь расстались на пять лет. В 2008 году супруги возобновили семейную жизнь. Теперь же Меньшова призналась, что ее решение не брать фамилию мужа было неверным.Юлия Меньшова с семьей «Сейчас жалею, кстати. В течение нашей семейной жизни, когда дети были маленькие, это доставляло невероятно много хлопот, связанных с документами. Мне нужно было всё время возить с собой свидетельство о рождении, чтобы доказать, что это мои дети. Это глупость была, надо было брать», — отметила теледива. Дочь режиссера Владимира Меньшова со временем поняла, что смена фамилии не повлияла бы на развитие ее карьеры. «Причем это нисколько бы не мешало мне оставаться со своей фамилией Меньшова на экране. Это был бы мой творческий псевдоним. Зато по паспорту я была бы на фамилии мужа, что сильно облегчило бы нам жизнь», — призналась Юлия. Юлия – единственный ребенок в семье режиссера Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Телеведущая утверждает, что не использовала родственные связи для своей карьеры и добилась успеха самостоятельно. В этом году родители Меньшовой заразились коронавирусной инфекцией. Вере Валентиновне удалось справиться с болезнью, а Владимир Валентинович скончался через две недели после госпитализации. Актриса рассказала о состоянии кинозвезды. «Мама здорова и очень много работает. Это замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться. Она в январе должна привиться», — заверила Юлия.