Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

К условному сроку приговорил суд молодую пару, расплатившуюся фальшивыми деньгами в Ангарске

Четыре года условно с испытательным сроком три года назначил Ангарский городской суд молодой паре, которая расплатилась поддельной банкнотой номиналом пять тысяч рублей в цветочном магазине. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

В апреле 2021 года в Иркутске через интернет 21-летние молодой человек и девушка купили пять поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей. Фальшивые деньги обошлись им в 1000 подлинных рублей.

Договорившись сбывать их в разных торговых точках, парочка отправилась в Ангарск за покупками. Сначала фальшивками они пытались расплатиться в одном из кафе города, но у кассира не оказалось сдачи. Вторая попытка оказалась удачней: молодая пара совершила покупку игрушечного медведя в цветочном магазине, продавец отсчитала им сдачу. В третий раз расплатиться поддельной пятитысячной купюрой уже в другом кафе им вновь не удалось - в кассе снова не оказалось наличных. Задержали фальшивомонетчиков в тот же день, когда они шли к своей машине, чтобы уехать в Иркутск.

Подсудимые полностью признали вину. Они сообщили, что пошли на преступление из-за тяжелого материального положения и отсутствия дохода.


Предыдущая новость по этой теме:

Молодая пара иркутян купила фальшивые деньги в интернете и расплачивалась ими в магазинах Ангарска

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери
Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о
На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах
На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах
Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря
Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря
Представлено переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space для Xbox
Представлено переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space для Xbox
Эти 2 игры уже доступны по подписке Game Pass
Эти 2 игры уже доступны по подписке Game Pass
К условному сроку приговорил суд молодую пару, расплатившуюся фальшивыми деньгами в Ангарске
К условному сроку приговорил суд молодую пару, расплатившуюся
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: правительство обсуждает введение QR-кодов по уровню антител
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: правительство обсуждает введение
ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году из-за неудачного урожая
ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году из-за
«Верхнечонскнефтегаз» высадил 250 тысяч сосен в Усть-Илимском районе
«Верхнечонскнефтегаз» высадил 250 тысяч сосен в Усть-Илимском районе
594 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
594 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
Житель Иркутска выиграл в лотерее 2,6 миллиона рублей
Житель Иркутска выиграл в лотерее 2,6 миллиона рублей
Модная битва: Дамиано Давид против Владимира Мишукова
Модная битва: Дамиано Давид против Владимира Мишукова

Топ на сегодня

Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Еще по теме

В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру
Сотрудники госохраны ДНР задержали дончанку при попытке сбыта фальшивых купюр – МВД
В России выявили уникальную подделку
Определены самые подделываемые в России банкноты