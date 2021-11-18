К условному сроку приговорил суд молодую пару, расплатившуюся фальшивыми деньгами в Ангарске

Четыре года условно с испытательным сроком три года назначил Ангарский городской суд молодой паре, которая расплатилась поддельной банкнотой номиналом пять тысяч рублей в цветочном магазине. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

В апреле 2021 года в Иркутске через интернет 21-летние молодой человек и девушка купили пять поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей. Фальшивые деньги обошлись им в 1000 подлинных рублей.

Договорившись сбывать их в разных торговых точках, парочка отправилась в Ангарск за покупками. Сначала фальшивками они пытались расплатиться в одном из кафе города, но у кассира не оказалось сдачи. Вторая попытка оказалась удачней: молодая пара совершила покупку игрушечного медведя в цветочном магазине, продавец отсчитала им сдачу. В третий раз расплатиться поддельной пятитысячной купюрой уже в другом кафе им вновь не удалось - в кассе снова не оказалось наличных. Задержали фальшивомонетчиков в тот же день, когда они шли к своей машине, чтобы уехать в Иркутск.

Подсудимые полностью признали вину. Они сообщили, что пошли на преступление из-за тяжелого материального положения и отсутствия дохода.





Молодая пара иркутян купила фальшивые деньги в интернете и расплачивалась ими в магазинах Ангарска

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