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Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное сравнение от Game Informer

Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное сравнение от Game Informer


Летом 2020 года студия 343 Industries впервые показала кампанию Halo Infinite. Тогда трейлер вызвал массу критики со стороны игроков, во многом, из-за графических аспектов. После этого релиз игры отложили на год, и пару недель назад вновь продемонстрировали кампанию Halo Infinite, которая претерпела серьезные изменения.

Портал Game Informer, который публикует эксклюзивные материалы по Halo Infinite в рамках продвижения игры, показал графические изменения, которые произошли в игре за год. В видео, которое можно видеть ниже, детально графически сравнивается трейлер из 2020 года с обновленной графикой.


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Напомним, что релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Она сразу будет доступна в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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