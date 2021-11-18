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Как могли бы выглядеть известные злодеи и монстры из кино 18.11.2021

Как могли бы выглядеть известные злодеи и монстры из кино 18.11.2021
Пингвин из фильма «Бэтмен возвращается» (1992)

Роль комиксового злодея исполнил Дэнни Де Вито.

Дементоры из серии фильмов про Гарри Поттера



Пеннивайз из фильма «Оно» (2017)

Роль зловещего клоуна исполнил Билл Скарсгард.

Кукла Аннабель из фильма «Заклятие» (2013)


Фенрир Сивый из серии фильмов про Гарри Поттера

Роль оборотня исполнил Дейв Леджено.

Призрачное лицо из фильма «Крик» (1996)


Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987)

Роль Пинхеда в восьми первых фильмах франшизы исполнял Дуглас Брэдли.

Король Ночи из сериала «Игра престолов»

Роль Генерала Белых Ходоков исполняли Ричард Брейк и Владимир Фурдик.

Годзилла из одноимённого голливудского фильма 1998 года

Демогоргон из сериала «Очень странные дела» (2016-…)

Десаад из фильма «Лига cправедливости Зака Снайдера» (2021)

Пеннивайз из фильма «Оно» (1990)
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По материалам: Sivator

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