Как могли бы выглядеть известные злодеи и монстры из кино 18.11.2021

Пингвин из фильма «Бэтмен возвращается» (1992)Роль комиксового злодея исполнил Дэнни Де Вито.Дементоры из серии фильмов про Гарри ПоттераПеннивайз из фильма «Оно» (2017)Роль зловещего клоуна исполнил Билл Скарсгард.Кукла Аннабель из фильма «Заклятие» (2013)Фенрир Сивый из серии фильмов про Гарри ПоттераРоль оборотня исполнил Дейв Леджено.Призрачное лицо из фильма «Крик» (1996)Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987)Роль Пинхеда в восьми первых фильмах франшизы исполнял Дуглас Брэдли.Король Ночи из сериала «Игра престолов»Роль Генерала Белых Ходоков исполняли Ричард Брейк и Владимир Фурдик.Годзилла из одноимённого голливудского фильма 1998 годаДемогоргон из сериала «Очень странные дела» (2016-…)Десаад из фильма «Лига cправедливости Зака Снайдера» (2021)Пеннивайз из фильма «Оно» (1990)