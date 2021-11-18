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Как Пётр I создавал регулярную армию

Как Пётр I создавал регулярную армию

01:27  Автор: Анна Шушкина



18 ноября 1699 года Пётр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей».

Делом своей жизни Пётр Алексеевич считал возвышение Российского государства и усиление его военной мощи. Для решения этой задачи Пётр I начал настойчиво проводить в стране военные реформы.

После подавления Стрелецкого восстания в 1698 году в Москве царь своим указом распустил стрелецкие полки и приступил к созданию армии по системе рекрутского набора.

18 ноября (8 ноября по старому стилю) 1699 года Пётр I издал указ «О приёме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Петровская армия строилась на добровольной основе — в неё записывались свободные люди, годные к воинской службе. Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и кормовые запасы».

Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском и руководил ею сподвижник Петра I Автоном Головин. Затем набор в армию стал производиться помимо Москвы в Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья.

День 18 ноября в истории


Итогом набора «прямого регулярного войска» стало создание трёх пехотных дивизий, которыми командовали генералы Автоном Головин, Адам Вейде и Аникита Репнин. Первоначально полки назывались «новоприборными тысячными» и состояли из 1152 солдат. Одновременно шло формирование регулярной кавалерии — драгунских полков. Рекруты Петровского войска вооружались и содержались за счёт государства. Набор 1699 года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии.

Пётр I стал основателем русской регулярной армии и флота. И хоть попытки создания такой армии в России предпринимались ещё задолго до реформ Петра, именно при нём она превратилась в одну из самых мощных в Европе, способной наносить сокрушительные удары по самому сильному противнику.



#история #армия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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