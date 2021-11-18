Крисси Тейген раскритиковали за вечеринку в стиле сериала "Игра в кальмара"

Вадим Карасев

35-летняя Крисси Тейген, устроившая тематическую вечеринку по мотивам сериала "Игра в кальмара", вызвала гнев пользователей сети. Модель назвали невежественной и лишенной чувства такта.

Богатые люди ведут себя так легкомысленно. Сериал "Игра в кальмара" рассказывает о людях, чья жизнь была настолько ужасна, что они предпочли сыграть в игру на выживание, чтобы избежать возвращения к бедности, а Крисси Тейген воспроизводит этот сюжет в своем особняке,

— пишут в сети.





Крисси Тейген

На вечеринке сама Крисси предстала в образе куклы из первой детской игры в сериале. Гости модели тоже появились в образах персонажей сериала, а официанты были одеты как охранники.

Воссоздала Тейген и декорации (лестницу, копилку с деньгами) и даже запаслась тем самым печеньем, которое нужно было аккуратно вырезать иголкой, не повредив его.









Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным шоу в истории Netflix — его до сих пор продолжают обсуждать во всем мире.









Сама Крисси ничего плохого в теме вечеринки не увидела и назвала вечер эпическим.

Моя мечта сбылась — я увижу, как мои друзья сражаются насмерть,

— написала она.









Эта история напомнила пользователям другой случай, когда Кайли Дженнер и ее подруги устроили вечеринку в стиле сериала "Рассказ служанки". Тогда их тоже раскритиковали за выбранную для веселья тему.





Мариана Панкина