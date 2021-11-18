Квест-комната: почему такое развлечение сегодня популярно

Роман Иванов

Многие обычные вещи для людей переходят в онлайн. Это, например, общение, покупка товаров и даже получение отдельных услуг. Однако есть и обратный процесс – квест-комнаты из формата компьютерной игры преобразовались во вполне реальное развлечение, которое к тому же стало очень популярным среди людей разных возрастов.

Почему реальные квесты получили востребованность

Квесты по типу Escape Room – это популярный жанр компьютерной игры. Суть ее в том, чтобы, используя определенные предметы и подсказки, находящиеся в помещении, выбраться из него. Если все получится, то происходит переход на следующий уровень.

Такое увлекательное занятие и возможность использовать свою смекалку, наблюдательность и логическое мышление, приглянулись создателям реальных развлечений. Как и людям, которые первые испытали их на себе. Таким образом, квесты вышли из виртуальной реальности и стали сегодня одним из самых популярных развлечений для компаний.

Такая востребованность объясняется просто:

большой выбор комнат и тематик. Используются популярные сюжеты компьютерных игр, фильмов. Зачастую атмосфера устрашающая, что только добавляет особого настроения. Для детей квесты имеют более мирную тематику;

отличная детализация и проработка каждого игрового пространства. Создается особый антураж, та атмосфера, в которую предстоит погрузиться, завладевает вниманием на все 100%. Это помогает отвлечься от будней;

многокомпонентное развлечение. Тут есть театральная составляющая, ведь нужно вжиться в образ, интеллектуальная работа, постоянное общение и попытки найти взаимопонимание;

нагрузка на мозг. Причем она не такая, как на работе, во время учебы или при выполнении привычных задач, а абсолютно иная. В сочетании с адреналином обеспечены взрыв эмоции и «перезагрузка»;

возможность провести время с друзьями. Это интересный вариант для корпоратива, детского дня рождения.

Главные плюсы – универсальность и доступность для людей разных возрастов и интересов. Каждый сможет подобрать именно тот квест, который интересен именно ему.

Обзор развлечения: особенности, правила, ограничения

Суть любой квест-комнаты – выполнить ту или иную задачу, которая поможет перейти на следующий уровень или выйти из определенного пространства. Предложены разные головоломки, отличающиеся по уровням сложности. По этому параметру, кстати, следует подбирать развлечение.

Если вы получили в подарок сертификат на квест или приобрели его самостоятельно, будет полезно узнать немного больше перед тем, как отправиться развлекаться. Существуют разные тематики. Подбирайте с учетом возраста и предпочтений участников. Любой квест подразумевает участие как минимум 2 человек, максимум – 6–8. Детали стоит узнать заранее у организаторов. Дело в том, что активности, задания, которые предложены в комнате, могут потребовать участия именно заявленного количества людей. Иначе решить головоломку или выполнить поставленную задачу не выйдет.

Среди других особенностей:

время на выполнение каждого задания ограничено;

длительность пребывания в квест-комнате составляет 1–1,5 ч., иногда немного больше;

в пространстве, куда вас поместили, всегда есть подсказки. Нужно суметь их увидеть;

каждый предмет может быть разгадкой. Все, что есть в комнате, – это далеко не случайный набор атрибутов;

единственное ограничение касается использования грубой силы. Имея смекалку, вы сможете догадаться, как задействовать ту или иную вещь.

Первое посещение квест-комнаты – это новые, необычные впечатления, своеобразный мозговой штурм, который способен мобилизовать.

Как выбрать квест-комнату

Чтобы было действительно интересно, следует внимательно подойти к выбору квест-комнаты. Первым делом определитесь с жанром. Самые популярные – страшилки и тематики, связанные с потусторонним миром, а также по мотивам известных фильмов. Варианты:

лабиринт. Участникам предстоит за 1 час выбраться из пространства, которое всем своим видом пытается запутать и испугать;

тюрьма. Попытайтесь выбраться из заточения, справившись с толстыми решетками и прочными стенами;

закрытые территории. Участникам предлагают перенестись на таинственную засекреченную базу и разгадать секреты происходящего там.

Отдельного внимания заслуживают квесты с перформансами, когда с участниками взаимодействуют (мешают или помогают) другие герои. Например, Симпсоны, волшебники, драконы и т.д. Все зависит от тематики.

Новички в таком развлечении должны быть готовы к тому, что с первого раза разгадать секреты и пройти все испытания может не получиться. Однако это еще больше подстегнет интерес, и в следующий раз вы сможете настроиться, быть внимательнее, активнее.