Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом

Появились слухи о том, что певица Лариса Долина закрутила роман Михаилом Гребенщиковым. Не так давно в СМИ попал слух о том, что разведенная Лариса Долина нашла новую любовь. Писали, что народная артистка не устояла перед чарами 45-летнего Михаила Гребенщикова. Их часто видят вместе, а некоторое время назад они поругались на съемках шоу Россия-1 «Ну-ка, все вместе!», что было похоже на ссору двух влюбленных. Чтобы пресечь слухи Долина выступила с заявлением о статусе её отношений с Гребенщиковым. Она сказала о том, что их связывает дружба и общее дело. Комментарий певицы появился в Инстаграме бывшего выпускника «Фабрики звезд».Лариса Долина и Михаил Гребенщиков «Хочу сказать вам, что мы не спим вместе с этим человеком. Мы коллеги и занимаемся одним благим делом — делаем хорошую музыку. Поэтому, ребята, выкиньте из головы ваши черные мысли, пожалуйста!», — сказала Долина. Кстати, Лариса Александровна настаивает, что они не скандалили на съемках шоу, а просто не сошлись во мнениях. Видимо, шумиху вокруг их ссоры раздули те, кто хотел бы, чтобы они поругались на самом деле. Впрочем, это не исключает того, что у Долиной могут быть отношения с другим молодым избранником. Некоторое время назад, ходили слухи, что за ней ухаживает танцор из её коллектива. Узнав, что артистка разошлась с мужем Ильей Спицыным, он решил не терять времени даром. Возможно, именно тайный возлюбленный мотивирует Долину надевать мини и экспериментировать с имиджем?