Любовь Успенская призналась, что муж ее избивал

67-летняя певица Любовь Успенская рассказала, что тридцать лет терпела домашнее насилие. Исполнительница хита «Карусель» состояла в отношениях с бизнесменом Александром Плаксиным с 1987 года. Вместе с мужем звезда переехала жить в США, где родила дочь Татьяну. Исполнительница начала бракоразводный процесс минувшей весной. Супруги со скандалом делили имущество. Любовь Залмановна лишь недавно призналась, что ее брак был мучительным. Звезда раскрыла шокирующие подробности своей семейной жизни. «Я не хотела, чтобы все знали о том, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает. У меня был выступление в концертном зале «Россия», и я должна была посетить пресс-конференцию. Он мне таких синяков наделал, что мы всё отменили. Однажды он хотел меня выкинуть из окна. Танечка была свидетельницей. По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он схватил меня за волосы и по всему залу потащил. Когда он был трезвый, мог сказать: «Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица». Мои домработница и водитель всё это видели и знали», — рассказала Успенская.Любовь Успенская Артистка боялась раскрыть правду окружающим, потому что переживала за маленькую дочь. По словам певицы, муж угрожал ее отобрать. «Я боялась, что он сделает мне какую-то неприятность. Когда Танечке было четыре года, он меня запугивал, что, если я с ним разойдусь, он не даст ей разрешение на выезд в Россию», — подчеркнула теледива. В отчаянии Любовь Залманова пришла за помощью к нумерологу. Экстрасенс выяснила, что по астрологическим параметрам Александр является черным скорпионом. Специалист посоветовала певице не вступать с ним в конфликт. «Эти люди даже близким несут смерть. Его первый и второй партнеры по бизнесу умерли, как и его близкий друг. Она дала мне совет: «Если не хочешь, чтобы он принес тебе зло, ты должна его гладить по шерсти». Мне не следовало вообще выходить замуж. Все мужчины, которые были в моей жизни, меня очень тормозили», — призналась исполнительница хита «К единственному нежному». Сейчас Любовь Залмановна старается отдавать все силы сцене. Россиянка тщательно следит за своей внешностью и старается держать себя в форме. Певица не скрывает, что использует радикальные методы омоложения. «Что я делаю? А всё. И подкалываюсь. Ботокс я не делаю. Я делаю витаминные уколы и лазерные процедуры. Вот сейчас хочу убрать губки. Мне не нравится, но придется некоторое время походить. Я буду делать себе прикус. Хочу попробовать быть другой. Я люблю меняться», — подчеркнула артистка. Звезда не боится, что коррекция челюсти изменит ее лицо. Она отметила, что это также не отразится на ее вокальных данных. «Стас Михайлов делал, и ничего», — добавила исполнительница в шоу «Звезда в ответе» Иды Галич.