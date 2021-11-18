Лунное затмение 19 ноября будут наблюдать в Иркутском планетарии и ИРАО офлайн и онлайн

Иркутский планетарий, Иркутское региональное астрономическое общество и Международное общество планетариев проведут 19 ноября онлайн-трансляцию наблюдений частного лунного затмения на YouTube канале ИРАО. Она начнётся в 15:30 по иркутскому времени — в это время явление будут наблюдать в Западном полушарии Земли. А с 17:00 наблюдения начнутся в Иркутске, сообщает пресс-служба Иркутского планетария.

Павел Никифоров, директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества:

— Лунное затмение 19 ноября частное — это означает, что Луна погрузится в тень Земли не полностью, узкий край спутника останется светлым. Теневая фаза затмения начнётся в 15:18 — в Иркутске в это время Луна будет ещё под горизонтом, максимальная фаза, 99%, наступит в 17:02, а взойдёт Луна в нашем городе только в 17:10, уже затменная. Завершится затмение в 18:47. Поэтому, чтобы показать все фазы явления, мы договорились о совместной трансляции с коллегами из старейшего планетария Западного полушария — планетария Адлера в Чикаго.

Помимо трансляции наблюдений онлайн, Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество организуют и офлайн-наблюдения. Телескопы будут установлены возле декоративного сооружения «Иркутская ГЭС» при въезде на плотину ГЭС с левого берега Ангары, на площадке в начале улицы Звездинской рядом с рощей «Звёздочка» и на Нижней набережной за мемориалом «Вечный Огонь». Необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию в очереди к телескопу, участие в наблюдениях бесплатное.

Затмение 19 ноября 2021 года является самым продолжительным частным лунным затмением с 15 века — оно будет длиться шесть часов две минуты, включая полутеневые фазы, которые не видны невооружённым глазом. Дело в том, что максимум затмения произойдёт примерно за 41 час до достижения Луной апогея — дальней от Земли точки орбиты. Чем дальше Луна, тем медленнее она движется по орбите, что означает, что ей требуется больше времени, чтобы пройти через тень Земли. Следующее затмение такой продолжительности произойдёт 8 февраля 2669 года.