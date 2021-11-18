Лунный день сегодня 18 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика переменчива даже в одном и том же созвездии. Провести четверг удачно и избежать проблем помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре. С их помощью получится составить планы на день и поймать удачу за хвост.

18 ноября энергетика Луны будет положительной, а это значит, что нас ожидает насыщенный день, когда можно осуществить задуманное и не бояться промахов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие дела стоит начать, чтобы обрести счастье и процветание.

Фаза Луны: 14 лунный день пройдет под управлением растущей в созвездии Тельца Луны. Энергетика этих суток благоприятна для ведения дел, связанных с финансами, романтических отношений, а также для воплощения в жизнь планов.

Магнитные бури 18 ноября: магнитосфера Земли в этот четверг не будет подвержена солнечным ветрам. Магнитная буря не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

финансовые операции;ведение запланированных дел;взвешенные решения;доверие интуиции;романтические отношения;физическая активность.лень;сомнения и страхи;спешка;необдуманные траты.

В четверг домашние обязанности, если они не требуют немедленного вмешательства, лучше отложить в пользу привлечения успехов в деловой среде и личной жизни. Этот день удачен для карьерного роста и сближения со вторыми половинками, а домашние хлопоты могут отвлечь, увеличивая риск упустить приятные перспективы этого дня. Удачными делами на сегодня будут: избавление от хлама, готовка, стирка.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Оптимистичный настрой в этот день поможет преуспеть в выбранных делах, и сохранить хорошее настроение будет проще благодаря любимым оттенкам в одежде. Яркие цвета сегодня не навредят энергетике, а напротив, привлекут необходимое внимание как в деловой среде, так и в личной жизни.

Обрести гармонию в любви помогут золотые украшения, а для ведения деловых переговоров подойдут изделия из платины. Тем, кто опасается за свою безопасность, можно положиться на серебряные украшения. Талисманы этого дня — янтарь, камень оптимизма и успеха, малахит — минерал, защищающий от негатива, а также яшма.

Любовь и общение 18 ноября

Четверг — отличное время для романтических приключений. В этот день влюбленные пары могут провести время вместе, заняться планированием, прогуляться или обсудить дела на ближайшие выходные. Астрологи рекомендуют не затрагивать неприятные темы для разговора, чтобы исключить недопонимание.

18 ноября подходит для привлечения любви, и сделать это можно несколькими способами: с помощью талисманов, медитаций и активных знакомств. Вера в себя и раскрепощенность помогут завладеть вниманием понравившихся людей и начать прекрасный роман.

Работа и финансы в 14 лунный день

Сегодня на кону будет личное развитие и успех, поэтому астрологи рекомендует потрудиться себе во благо. Четверг подходит для ведения деловых переговоров, поиска инвесторов, ведения собственного бизнеса и финансовых операций. Каждый шаг должен быть обдуман, чтобы исключить промахи. Внимание к интуиции поможет выбрать верный путь к успеху и не довериться тем, кто может навредить в будущем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Четверг будет насыщенным на события днем, и взбодриться с утра поможет контрастный душ. Шепотки на удачу помогут почувствовать себя увереннее и без труда справиться с запланированными делами. Уместной будет и физическая активность, благодаря которой получится снизить уровень стресса и тревожности.