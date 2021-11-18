Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна

Певица Маша Распутина в ужасе от исполнителя. Артистка в эфире шоу «Алена, блин!» раскритиковала рэпера Моргенштерна. «Моргенштерн — это вообще сатанист. Это ужас. Человек из ада. То, что он говорит и пропагандирует — это ужас. Это оно, не человек. Даже не хочется смотреть на дисплеи монитора. Это чудовище. Это чудовище разрушает мозги молодых девочек. Таких как моя дочь», высказалась Маша Распутина.Моргенштерн Как отметила Маша Распутина, девиц, которым нравится Моргенштерн, сегодня, к сожалению, миллионы. «Как они будут строить нашу страну. Надо менять систему. А вот как — я не знаю», — заявила Маша Распутина. Напомним, что рэпер Моргенштерн — один из самых популярных музыкантов страны. На его концертах постоянные аншлаги.