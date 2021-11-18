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Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова

Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Певица Маша Распутина считала Малахова своим другом. Артистка в эфире шоу «Алена, блин!» объяснила, почему поссорилась с телеведущим Андреем Малаховым. «Малахов не позвонил, когда моя дочь пришла к нему на шоу. Мы не дружбаны. У нас были хорошие приятельские отношения, но теперь я обиделась. Почему мне не позвонили, не предупредили? Должно быть братство и товарищество. Я оценила этот ход ко мне. С неуважением отнеслись», сказала Маша Распутина.
Маша Распутина Как отметила Маша Распутина, позже она узнала, что дочь Мария бегала и просила, чтобы ее позвали к Малахову. «Я так не люблю эти сплетни, склоки. Я ненавижу неправду и грязь, потому что родилась в Сибири», — заявила Маша Распутина. Напомним, что дочь Распутиной Мария Захарова не так давно пришла на шоу Андрея Малахова. Она заявила, что сводный брат хотел ее изнасиловать в 17 лет. Кроме того, он теперь, как она уверяет, шлет дочери Маши Распутиной анонимные угрозы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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