Маша Распутина рассказала о дочери, которую отселили от семьи

Певица Маша Распутина назвала свою дочь недоразвитой. В семье Маши Распутиной кипят нешуточные страсти: дочь звезды эстрады стала частой гостей ток-шоу, в которых в красках рассказывает о своей ужасной жизни. 21-летняя Мария утверждает, что родители плохо с ней обращались, а старший брат по отцу хотел ее изнасиловать. Девушка жаловалась Распутиной, но та закрыла на все глаза, поэтому ей ничего не оставалось, как сбежать из дома. Певица в шоке от откровений наследницы и наконец-то решилась ее разоблачить. Артистка поведала, что Мария давно отбилась от рук: начала плохо учиться, не посещала занятия в институте, которые стоили немалых денег, а потом заявила маме, что мечтает стать журналисткой, «чтобы обгаживать всех». И одними словами девушка не ограничилась и попыталась состряпать сенсацию, исподтишка засняв родителей на телефон.Маша Распутина «Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал. А что делать? У нас на территории коттедж, он переселил ее в домик для гостей. Когда он услышал от нее мат, да еще и на родителей, сказал: «Все, чтобы я тебя не видел больше. Пока не исправишься, будешь жить там». И что думаете? Пока исправления нет», — поделилась Распутина в YouTube-шоу «Лучше — правду». Певица подозревает, что на Марию пагубным образом влияют друзья и социальные сети, ведь в семье, уверяет артистка, девушку подобным вещам никто не учил. К тому же, по словам исполнительницы, ее наследница всегда немного отставала в развитии, так что от нее не стоит ждать каких-то мудрых и взвешенных поступков. «Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно», — добавила звезда эстрады.