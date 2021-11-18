«Мастерчейн» и ВТБ Факторинг выпустят совместные цифровые финансовые активы

Блокчейн-платформа "Мастерчейн", ВТБ Факторинг и единая факторинговая платформа GetFinance планируют выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) и формировать с их помощью цифровые портфели обязательств. Об этом ForkLog сообщили представители компаний.

На первом этапе партнеры создали конвертер обязательств, позволяющий отбирать, классифицировать и формировать пул денежных требований для последующей эмиссии ЦФА.

"Цифровые портфели обязательств формируются в блокчейн-сети "Мастерчейн" и защищены от изменений, что позволяет гарантировать прозрачность и безопасность будущих сделок", – рассказали разработчики.

На втором этапе под портфели денежных требований по факторингу планируется выпустить ЦФА для их вторичного обращения до момента погашения.

Оператором информационной системы станет компания «Системы Распределенного Реестра». ВТБ Факторинг выступит факторинговым провайдером и – в дальнейшем – первым эмитентом ЦФА под портфель дебиторской задолженности к крупным заказчикам. Юрлицо ООО «ГетФинанс» планирует выполнять функции оператора обмена через платформу GetFinance.

По словам партнеров, сервис позволит упаковывать в портфель не только денежные требования, уступленные ВТБ Факторинг и другими факторинговыми компаниями, работающими на GetFinance, но и иные финансовые обязательства в адрес других участников рынка.

«Для крупного бизнеса внедрение ЦФА – это дополнительный инструмент управления стоимостью капитала; для финтеха и факторов – новая рыночная ниша и возможность привлечения быстрого капитала для дальнейшего роста бизнеса; для малого и среднего предпринимательства – повышение доступности финансирования; для инвесторов – новый инструмент размещения средств с умеренным риском», – заявил генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

Напомним, закон "О цифровых финансовых активах" вступил в силу с 1 января 2021 года. Банк России ведет реестры операторов информационных систем для выпуска ЦФА и операторов обмена.

В октябре 2019 года блокчейн-платформа «Мастерчейн» получила сертификат ФСБ РФ об использовании российских стандартов криптографии и соответствии требованиям информационной безопасности.

В сентябре 2021 года правительство РФ утвердило использование «Мастерчейн» для обмена данными в рамках эксперимента по цифровой ипотеке.