Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери

Вадим Карасев

40-летняя Меган Маркл стала новой героиней шоу Эллен Дедженерес. В эфир оно выйдет сегодня, но в сети уже появился небольшой отрывок.





Появление Меган в телешоу стало неожиданностью — ее участие в нем ранее не анонсировалось.

На публике Меган появилась в белой блузке, черных брюках и классических туфлях.

Герцогиня Сассекская поделилась редкими подробностями об их с принцем Гарри пятимесячной дочери Лилибет Диане (у супругов также есть двухлетний сын Арчи. — Прим. ред.) и рассказала, что у девочки уже режутся зубы. Похоже, этот процесс доставляет хлопот всей семье — Меган сказала, что хотела бы любыми способами облегчить ее боль.





В кадре герцогиня вела себя очень естественно — опыт работы на камеру у нее большой. До встречи с принцем Гарри она была актрисой и снималась в сериале "Форс-мажоры". А весной они вместе с мужем дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое почему-то не так давно было удалено с YouTube-канала телеведущей.





Первым новостью со Spletnik поделился блогер Capt25.

Мариана Панкина