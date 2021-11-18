Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери

Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери

Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери

40-летняя Меган Маркл стала новой героиней шоу Эллен Дедженерес. В эфир оно выйдет сегодня, но в сети уже появился небольшой отрывок.


Появление Меган в телешоу стало неожиданностью — ее участие в нем ранее не анонсировалось.

На публике Меган появилась в белой блузке, черных брюках и классических туфлях.

Герцогиня Сассекская поделилась редкими подробностями об их с принцем Гарри пятимесячной дочери Лилибет Диане (у супругов также есть двухлетний сын Арчи. — Прим. ред.) и рассказала, что у девочки уже режутся зубы. Похоже, этот процесс доставляет хлопот всей семье — Меган сказала, что хотела бы любыми способами облегчить ее боль.


В кадре герцогиня вела себя очень естественно — опыт работы на камеру у нее большой. До встречи с принцем Гарри она была актрисой и снималась в сериале "Форс-мажоры". А весной они вместе с мужем дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое почему-то не так давно было удалено с YouTube-канала телеведущей.


Первым новостью со Spletnik поделился блогер Capt25.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к
Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного образования
Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного
Общее образование может многому научиться у системы дополнительного образования
Общее образование может многому научиться у системы дополнительного
Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей
Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей
Полнолуние в ноябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Полнолуние в ноябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного
СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге
СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге
Paradigm и FTX поддержали децентрализованный протокол ставок на спорт в раунде на $21 млн
Paradigm и FTX поддержали децентрализованный протокол ставок на спорт
Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110
Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110
"Должна быть в тюрьме": Бритни Спирс призвала посадить свою "набожную мать"
"Должна быть в тюрьме": Бритни Спирс призвала посадить свою
Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери
Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о
На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах
На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах

Топ на сегодня

Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Еще по теме

Меган Маркл рассказала о замужней жизни с принцем Гарри
Принц Гарри познакомил свою новую возлюбленную Меган Маркл с семьей
Экранный отец Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" признался, что обсуждал с ней ее роман с принцем Гарри
Меган Маркл отложила съемки в "Форс-мажорах" ради свидания с принцем Гарри в Лондоне