Метелев рассказал, как помогут молодёжи за счёт бюджета

19:48 Автор: Евгения Филиппова

На ремонт общежитий вузов предлагают направить три миллиарда рублей, что позволит ежегодно ремонтировать по 100 тысяч квадратных метров зданий. Такую же сумму собираются предусмотреть на программу занятости молодёжи, а ещё 250 миллионов — на обучение членов студенческих отрядов в колледжах. Такие поправки собираются включить в проект бюджета России на 2022 года и плановый период 2023-2024 годов, сказал «Парламентской газете» председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, депутат от «Единой России» Артём Метелев.

Госдума приняла проект бюджета России на следующую трёхлетку в первом чтении 28 октября. Ко второму чтению будет рассмотрен ряд поправок, которые предлагают внести в него парламентарии и Правительство.

В том числе, депутаты предложили выделить дополнительные три миллиарда рублей на программу занятости молодёжи, рассказал Артём Метелев. Он отметил, что студенты и выпускники университетов без опыта сталкиваются со сложностями при поиске работы. «А пандемия COVID-19 только ухудшила ситуацию с безработицей в молодёжном сегменте, она ухудшилась в 2 раза почти», — сказал он. Кроме того, школьники 14-16 лет также могут быть заинтересованы в трудоустройстве, а перед ними встают определённые барьеры.

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Деньги, которые планируют предусмотреть в бюджете, пойдут на несколько целей. Это развитие некоммерческой организации, которая помогает студентам колледжей приобретать профессиональные навыки; работа портала Минтруда, чтобы студенты могли знакомиться с предложениями по практике от всех работодателей; субсидии органам службы занятости в регионах, чтобы они внедряли свои программы поддержки молодёжи, а также программа молодёжного предпринимательства.

Вторая поправка касается членов студенческих отрядов. «Мы договорились с Правительством, чтобы в правительственных поправках были учтены 250 миллионов рублей на обучение участников студенческих отрядов в российских колледжах. То есть если человек является участником российских студенческих отрядов, он может пройти бесплатно за счёт государства обучение по различным профессиям, и потом сразу выйти на рынок труда», — сказал Метелев. Например, можно получить профессию машиниста поезда, педагога, строительную или сельскохозяйственную специальность.

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Третья тема, которую подняли Комитет по молодёжной политике и Комитет по науке и высшему образованию — ремонт общежитий вузов. «Я понимаю, что это такое, я сам жил в общежитиях. Многие общежития нуждаются в ремонте. И существенные деньги — три миллиарда рублей, — пойдут на ремонт общежитий», — сказал он.

По словам депутата, это позволит ежегодно ремонтировать за счёт субсидий Минобрнауки по 100 тысяч квадратных метров зданий общежитий. Поправку внесли ряд депутатов, фракция «Единой России» и Правительство поддержали её.

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