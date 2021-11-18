Microsoft готовит к релизу бандл Xbox Series S – Fortnite & Rocket League





В ближайшие дни можно ожидать официальный анонс бандла Xbox Series S – Fortnite & Rocket League. Об этом сообщил Twitter-аккаунт iFireMonkey, который специализируется на информации по игре Fortnite, представив изображения в качестве доказательства.

Бандл должен поступить в продажу 30 ноября по цене в $299. Игровая приставка Xbox Series S, которая входит в комплект, не отличается по дизайну от классической версии, как и геймпад. Единственное отличие бандла от классической версии Xbox Series S – наличие бонусов для игр Fortnite и Rocket League. В качестве бонусов будет предлагаться Midnight Drive Pack для обеих игр + 1000 кредитов в каждой.

Для Rocket League набор будет включать в себя: Purple Masamune Car, Purple Virtual Wave Boost, Purple Zefram Wheels и 1000 кредитов Rocket League.