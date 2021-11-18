Microsoft представила планы по развитию Age of Empires IV





Несколько недель назад на PC состоялся релиз Age of Empires IV – новой игры знаменитой серии, которая получила высокие оценки от прессы и игроков. Сегодня разработчики проекта рассказали, что игрокам ждать в будущем от Age of Empires IV.

Зима 2021 года. Уже вышел патч, который исправляет проблемы с привязкой к аккаунту Xbox, а также ряд мелких проблем. Далее на зиму запланированы обновления, которые будут направлены на исправления баланса. Разработчики отмечают, что будет «буквально тысячи изменений баланса». Кроме того, появится возможность включать и просматривать внутриигровые очки, появится возможность просматривать карту после боя, будет улучшена мини-карта и последует ряд других изменений.

Весна 2022 года. Начало рейтинговых сезонов (будут длиться по 12 недель). Кроме того, будут добавлены инструменты для пользовательских модификаций. Продолжат править баланс и исправят баги.

Запланировано у разработчиков игры и много других шагов по развитию игры, после весны 2022 года. Ознакомиться с ними можно в официальном блоге Xbox.

Напомним, что Age of Empires IV доступна на PC в Game Pass. Игра пока не анонсирована официально для Xbox, но разработчики обещали подумать о переносе игры на консоли.