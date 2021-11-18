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Microsoft работает над проблемой с батарейкой CMOS на Xbox

Microsoft работает над проблемой с батарейкой CMOS на Xbox


Внутри игровых приставок Xbox, как и внутри любого компьютера, устанавливается энергонезависимая память, батарейка CMOS. Она питает внутренние часы системы, и есть вероятность, что батарея может быть разряжена. Если произойдет разрядка CMOS в Xbox, консоли, скорее всего, потребуется либо подключиться к серверам Xbox для аутентификации, либо сброс настроек до заводских.

На данный момент эта проблема не является серьезной и насущной, поскольку нет никаких проблем с необходимостью подключения к Xbox Live. Но если Microsoft в будущем отключит серверы, то любая консоль, требующая сброса настроек к заводским, будет фактически считаться мертвой – так как Xbox One и Xbox Series X | S требует, чтобы игроки подключились к серверу для выполнения начальной настройки.

Получается, если CMOS разрядится, а серверы Xbox Live будут отключены, консоли больше не смогут работать. В интервью для Axios руководитель Xbox Фил Спенсер объяснил, что команда знает о потенциальной будущей проблеме и исследует ее:

Команды разработчиков оборудования слышат сообщение о том, что наши консоли […] должны обеспечивать постоянную связь между игроком и контентом, которым он владеет. Итак, мы слышим сообщение, и команды исследуют проблему.

Компания Sony недавно уже выпустила соответствующее обновление для Playstation 4 и Playstation 5, которое решает данную проблему.

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По материалам: newxboxone

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