МИД Эстонии обнародовал условия, которые Лукашенко поставил Меркель

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поставил ей ряд условий для прекращения миграционного кризиса.

Лийметс утверждает: Лукашенко потребовал признать его легитимным главой государства и снять санкции. Откуда глава эстонского МИД узнала эти подробности, не раскрывается. Министр предложила не только не соглашаться на эти условия, но и ввести новые ограничительные меры.

"Очень важно, чтобы ЕС проявил свое единство и оказывал давление на Белоруссию", — цитирует ее ERR.ee.

Дипломат добавила, что разработка новых санкций должна пройти в кратчайшие возможные сроки.

Как сообщал Ruposters, недавно Белоруссия сократила поставки российской нефти в Польшу и объяснила это внеплановым ремонтом. Лукашенко за неделю до начала работ угрожал, что перестанет "обогревать Европу" российским топливом. В Кремле тогда уточнили: Минск подобные меры не согласовывал. В свою очередь в Брюсселе пообещали не реагировать на шантаж и не дать себя запугать.