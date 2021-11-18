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МИД Эстонии обнародовал условия, которые Лукашенко поставил Меркель

МИД Эстонии обнародовал условия, которые Лукашенко поставил Меркель

Министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поставил ей ряд условий для прекращения миграционного кризиса.

Лийметс утверждает: Лукашенко потребовал признать его легитимным главой государства и снять санкции. Откуда глава эстонского МИД узнала эти подробности, не раскрывается. Министр предложила не только не соглашаться на эти условия, но и ввести новые ограничительные меры.

"Очень важно, чтобы ЕС проявил свое единство и оказывал давление на Белоруссию", — цитирует ее ERR.ee.

Дипломат добавила, что разработка новых санкций должна пройти в кратчайшие возможные сроки.

Как сообщал Ruposters, недавно Белоруссия сократила поставки российской нефти в Польшу и объяснила это внеплановым ремонтом. Лукашенко за неделю до начала работ угрожал, что перестанет "обогревать Европу" российским топливом. В Кремле тогда уточнили: Минск подобные меры не согласовывал. В свою очередь в Брюсселе пообещали не реагировать на шантаж и не дать себя запугать.

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По материалам: uposters.ru

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