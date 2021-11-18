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Минпросвещения России проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду «Эколята – молодые защитники природы 2021»

Минпросвещения России проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду «Эколята – молодые защитники природы 2021»

С 15 по 19 ноября 2021 года в онлайн-формате проходит ежегодная Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы 2021», которая объединит ребят из всех 85 субъектов Российской Федерации в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает Минпросвещения России.

Цель олимпиады – выявление наиболее экологически грамотных детей, повышение естественно-научной грамотности учащихся.

Дошкольники тестируют свои знания по экологии 15 ноября, начальная школа – 16 ноября, ученики средней школы – 17 ноября, старшая школа – 18 ноября.

Все участники получат именные сертификаты, а победители – дипломы и призы.

Олимпиада проводится Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей и Первым экологическим телевидением России.

Регистрация осуществляется в день олимпиады на сайте Первого экологического телевидения России.

Цель олимпиады – выявление наиболее экологически грамотных детей, повышение естественно-научной грамотности учащихся.

Дошкольники тестируют свои знания по экологии 15 ноября, начальная школа – 16 ноября, ученики средней школы – 17 ноября, старшая школа – 18 ноября.

Все участники получат именные сертификаты, а победители – дипломы и призы.

Олимпиада проводится Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей и Первым экологическим телевидением России.

Регистрация осуществляется в день олимпиады на сайте Первого экологического телевидения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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