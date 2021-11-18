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Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в новогодние праздники

Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в новогодние праздники

Минтруд РФ утвердил производственный календарь на 2022 год. Так, жители страны будут отдыхать 118 дней, включая праздники и выходные дни, пишут «Известия».

Самыми длительными станут новогодние каникулы: они продлятся с 31 декабря по 9 января. В феврале нерабочим днем будет 23-е число, в марте россияне будет отдыхать 6-го, 7-го и 8-го числа.

Также россияне будут отдыхать в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В июне выходные дни продлятся с 11-го по 13-е число. Кроме того, нерабочими днями утверждены 4, 5 и 6 ноября.

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По материалам: irk

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