"Молодую Гвардию" возглавил Антон Демидов

Вадим Карасев

В рамках заседания Координационного Совета МГЕР 18 ноября Антон Демидов был назначен исполняющим обязанности председателя Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России". Денис Давыдов сложил полномочия Председателя КС в связи с переходом на новое место работы.

Демидов имеет многолетний опыт работы в общественно-политической сфере, на патриотическом и волонтерском направлении, а также в популяризации здорового образа жизни среди молодежи. В последние годы он возглавлял "Волонтерскую роту Боевого Братства", а в 2020 году стал руководителем проекта МГЕР "Мобилизация".

В МГЕР он прошел путь от активиста до руководителя организации. Под его руководством были реализованы линейки проектов агентства студенческих коммуникаций "Кампус", издана серия книг "Дневник Ветерана: непридуманная история войны", более 400 юных героев получили награды "Герой нашего времени", запущена и успешно продолжается волонтерская работа в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе последней избирательной кампании 141 кандидат-молодогвардеец одержал победу на выборах различных уровней. На данный момент в Государственной думе работают 15 депутатов, чей политический путь связан с "Молодой Гвардией Единой России".