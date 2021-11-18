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На Байкале в Иркутском и Слюдянском районах создадут арт-резиденции

На Байкале в Иркутском и Слюдянском районах создадут арт-резиденции

Новые арт-резиденции на берегу Байкала создадут в Иркутском и Слюдянском районах Иркутской области, а также в Кабанском районе Республики Бурятия в рамках проекта «Арт-волонтёрство на Байкале». На их площадках появятся творческие станции, привлекательные для туристов, местных жителей и представителей креативных профессий. Это должно сформировать новый образ отдыха на берегах озера. Работы по проекту начались с августа, сообщают организаторы. Задумку иркутян поддержал Фонд президентских грантов.

За год в рамках проекта местных жителей обучат новым творческим практикам и соберут команду художников-добровольцев, чтобы сделать туризм в этих краях более привлекательным и разнообразным. Планируемый охват проекта – 20 тысяч человек.

Любовь Можаева, руководитель проекта «Арт-волонтёрство на Байкале», учредитель Байкальсткого союза криэйторов:
— Сначала мы выезжаем на места, знакомимся с условиями, знакомимся с местными администрациями и жителями. Обсуждаем возможности появления новых культурных объектов в их населённых пунктах. А затем, собрав творческие сообщества, начинаем вместе создавать новые креативные пространства, чтобы дать возможность заниматься различными видами искусства и ремёсел как тем, кто там живёт, так и приезжим.

В рамках проекта уже начали создавать новые арт-станции в Байкальске и в посёлке Большом Голоустном, а также в посёлке Фофаново Кабанского района Республики Бурятия — там площадкой для развития творческого туризма стал «Дом Бабы Яги», созданный местной художницей. Среди ближайших мероприятий — выезд в Байкальск для проведения креативных деловых игр, участие в выставке-форуме «Байкал-тур» в «СибЭкспоЦентре» 25 ноября, где организаторы проекта будут вести отдельную тематическую секцию, а также проведение онлайн-школы для представителей креативных индустрий Иркутской области и Республики Бурятия. В новогодние праздники запланирован фестиваль творческого туризма на восточном берегу озера Байкал.

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По материалам: irk

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