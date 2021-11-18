На Болдуина подала в суд сценарист его же фильма, обвинив в "преднамеренном" выстреле в оператора

Вадим Карасев

63-летний лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми" Алек Болдуин недавно застрелил женщину-оператора во время съемок фильма "Ржавчина". Сценаристка картины Мэми Митчелл после этого заявила, что выстрел был сделан преднамеренно, сообщает The New York Post.

Как отмечается, сценаристка решила подать в суд на продюсеров картины "Ржавчина" и актера Алека Болдуина.



По словам Мэми Митчелл, сценарий ленты не предусматривал выстрела из пистолета главного героя при съемке эпизода.

Сценаристка утверждает, что Алек Болдуин "преднамеренно" и "без уважительной причины" сделал выстрел из оружия.

"В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - отмечает Митчелл.

Согласно исковому заявлению, при съемке эпизода должны были снять лишь кровавое пятно на плече артиста, его лицо и фигуру, "когда тот тянулся к кобуре ради того, чтобы достать" револьвер.

Сценаристка утверждает, что подобным образом был нарушен на киноплощадке протокол безопасности. Кроме того, женщина также обвинила голливудского актера в безрассудном поведении.

Мэми обвиняет Алека Болдуина в умышленном причинении эмоционального стресса и преднамеренном причинении вреда, потребовав выплатить ущерб, сумма которого не озвучивается. Напомним, именно Митчелл вызвала полицейских после трагедии во время съемок 21 октября.

Напомним, в результате трагического случая погибла кинооператор Галина Хатчинс, родившая и выросшая в Советском Союзе.



"Родом из Украины, Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками", — отмечается на личном сайте Галины, закончившей отделение международной журналистики киевского университета.

Алек Болдуин выстрелил в Хатчинс на съемочной площадке в штате Нью-Мексико из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Получившую тяжелое ранение женщину доставили по воздуху в больницу Альбукерке, однако у медиков так и не получилось спасти ее жизнь. Кроме того, американский актер ранил в ключицу режиссера фильма "Ржавчина".



Как писал NEWSTES, ранее каскадер осудил Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках.