На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах

20 ноября состоится очередная научно-популярная лекция «Научные weekend-ы». Кандидат биологических наук, руководитель лаборатории фармацевтической биотехнологии ИГУ Денис Аксенов-Грибанов расскажет о трюфелевых грибах, а именно пищевых и медицинских биотехнологиях на их основе. Начало в 11:00 в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ (Лермонтова, 124), вход свободный.

Из-за введенного масочного режима организаторы просят соблюдать все нормы предосторожности. Наличие защитной маски обязательно.

Восьмой сезон научно-популярного проекта открылся 25 сентября. Известные ученые и преподаватели ИГУ подготовили на осенний сезон 12 публичных лекций на различные темы: климат и медицина, пищевые технологии и брошенные территории, «зеленый» бизнес и «зеленый» город, история коммуникаций различных общественных отношений с институтом власти, а также развитие космоса и киноиндустрии.