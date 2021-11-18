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На острове Конном в Иркутске готовятся к заливке катка

На острове Конном в Иркутске готовятся к заливке катка

На острове Конном в Иркутске готовятся к заливке катка, как рассказали в МКУ «Городская среда», для этого перестали выметать снег с пешеходных дорожек для образования естественного снежного покрова. Его используют для создания снежной подушки. Она будет играть роль основы для последующей заливки катка и преображения острова Конный в территорию для любителей катания на коньках, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Для иркутян и гостей города проведение зимних праздников на острове стало уже традиционным. В преддверии новогодних праздников Конный превращается в самый массовый каток в областном центре.

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По материалам: irk

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