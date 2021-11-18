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На реке Бирюсе в Тайшетском районе автомобиль УАЗ провалился под лед

На реке Бирюсе в Тайшетском районе автомобиль УАЗ провалился под лед

В ночь на 18 ноября во время движения по льду реки Бирюсы провалился под лед автомобиль УАЗ. Информация об этом поступила около 9:00 от главы администрации населенного пункта Шелаево Тайшетского района. Машина ехала из рабочего поселка Новобирюсинский в поселок Шелаево. По предварительным данным, внедорожником управлял житель Новобирюсинска 1991 года рождения. Водителю удалось выбраться из тонущего автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В непосредственной близости от места происшествия на обоих берегах реки установлены знаки, запрещающие движение, и аншлаги, информирующие об опасности. В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности и извлечении УАЗа из воды — он находится в 50 метрах от берега.

В соответствии с пунктом 37 «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

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По материалам: irk

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