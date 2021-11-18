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На «Шоу профессий» школьники узнали о профессии клипмейкера

На «Шоу профессий» школьники узнали о профессии клипмейкера

Более 350 тысяч человек посмотрели спецвыпуск «Стоп! Снято!» проекта «Шоу профессий». Выпуск был подготовлен совместно с командой специалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Проект ранней профориентации инициирован Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Школьники узнали о профессии клипмейкера, о том, как проявить свои творческие компетенции в создании уникального видеоролика, а также познакомились со звёздами индустрии.

На вопросы участников и зрителей «Шоу профессий» ответил менеджер компетенции «Клипмейкер» чемпионата ArtMasters Олег Зломанов. Он рассказал, что мастер по созданию видеороликов должен развивать творческие навыки, креативное мышление и вместе с тем выступать в роли менеджера, предпринимателя. При организации творческого процесса важными факторами являются стрессоустойчивость и умение находить контакт со всеми участниками процесса: актёрами, стилистами, операторами, сценаристами, костюмерами и другими людьми.

Команды участников получили творческое задание: им предстояло разработать сценарий, снять и смонтировать ролик в вертикальном формате для социальных сетей с участием тиктокера Серафима. Съёмки прошли в специальной студии проекта с использованием декораций, реквизита и световых эффектов.

Домашнее задание выпуска: снять на мобильный телефон историю «День ложки» и поделиться результатом в социальных сетях с хештегом #ДЗШП. Победитель Чемпионата юниоров ArtMasters 2021 в номинации «Оператор кино и ТВ» Глеб Харахоркин дал зрителям творческие советы для выполнения задачи.

На официальном сайте проекта в разделе «Профессии» размещены видеозаписи всех выпусков шоу и методические материалы для преподавателей с подробным описанием производственных кейсов и домашних заданий.

Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», федеральным оператором проекта является Институт развития профессионального образования.

«Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Новый выпуск «Стоп! Снято!» можно посмотреть на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и проекта «Шоу профессий», а также на YouTube-канале.

# Общество
По материалам: edu.ru

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