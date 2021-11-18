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Набиуллина связала рост инфляции в России с нехваткой мигрантов

Набиуллина связала рост инфляции в России с нехваткой мигрантов

Председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина связала ускоренный рост цен на продукты питания с нехваткой трудовых мигрантов. По её мнению, дефицит рабочих повлиял на повышение оплаты труда в сельском хозяйстве.

Также она считает, что к подорожанию товаров имеет отношение не очень хороший урожай и выросшие глобальные цены. Сейчас инфляция в России приблизилась к 8%, а продовольственная достигла двухзначных значений. Прежде всего это "ударит" по незащищенным слоям населения с низкими доходами, отметила глава ЦБ. Восстановление экономики после пандемии так же коварно, как выздоровление человека после коронавирусной инфекции, добавила экономист.

'Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается и требует внимания, а при необходимости - лечения", - сказала Набиуллина на выступлении в Госдуме.

Тревожным симптомом для российской экономики она назвала ускорение инфляции. Поэтому в ЦБ приняли решение ужесточить политику после периода послаблений.

Этот симптом нельзя игнорировать, поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики прошлого года. Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста.

К 15 ноября годовая инфляция в стране выросла до 8,1%, а недельный рост цен с 9 по 15 ноября ускорился до 0,18% против 0,09% неделей ранее. В конце октября ЦБ резко поднял ключевую ставку сразу на 0,75% пункта - до 7,5% годовых.

Ранее Ruposters писал, что россияне установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными.

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По материалам: uposters.ru

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