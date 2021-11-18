Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы

Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы
39-летняя певица Наталья Подольская переживает за своего старшего сына, который сильно изменился после рождения брата. Выпускница «Фабрики звезд — 5» — мама двоих сыновей. Певица и ее муж Владимир Пресняков воспитывают шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Наталья заверила, что раньше поведение старшего ребенка было идеальным, но после появления младшего брата он изменился. Исполнительница хита «Поздно» сообщила, что столкнулась с проблемой в общении с сыном. «Тёма буквально прилип ко мне: «Мама! Хочу только с тобой, я по тебе всегда скучаю, хочу с тобой в туалет и спать, и везде и всегда»», — пожаловалась Подольская. По словам Натальи, в жизни мальчика много перемен, и это не только рождение младшего брата. Артемий расстался с детсадовскими друзьями, которые на год старше и уже пошли в школу. Также ушла его любимая воспитательница. В доме тоже произошли изменения. «Смена нянь, и няня теперь, конечно, больше с Ваней, чем с Тёмой. Благодаря моему графику я стараюсь максимально проводить время именно с Тёмой. Отвожу в сад и стараюсь сама забирать. Мы и рисуем, и ходим в кино. 90%  я укладываю его спать», — объяснила Наталья. Кстати, ей было непросто найти хорошую няню. С бывшей помощницей у нее случился конфликт.
Наталья Подольская с мужем и сыном Артистка уделяет сыну максимум своего времени, но ему этого недостаточно. Избранница Преснякова призналась, что и сама была такой в детстве – «просто умирала» без мамы и устраивала истерики. Родительнице даже приходилось забирать маленькую Наташу из лагерей, так как та не могла без нее. «Вот и Тёма каждое утро в слезах уходит в сад. Как изменить это и вернуть, как было раньше? Ведь до этого он прекрасно ходил в сад и на секции», — сокрушается Подольская. Поклонники поп-звезды поделились своим опытом и дали ей советы. «Наслаждайтесь этим моментом. Еще чуть-чуть, и он скажет: «Не надо меня трогать, я взрослый», «не надо укладывать спать», «не надо тискать» и так далее», «Присутствует некоторая ревность. Скорее всего, перерастет. Ну или нужно с психологом пообщаться», «У Тёмы появилась тревога из-за происходящих перемен, и он не знает, как это — жить в новых для него условиях. А вы для него являетесь островом стабильности», «Это вполне нормально. Главное — чаще говорить сыну о любви», «У нас та же история, сын везде со мной. Надеюсь, с возрастом пройдет», — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Юлия Меньшова пожалела, что не взяла фамилию мужа
Юлия Меньшова пожалела, что не взяла фамилию мужа
Дана Борисова публично унизила певца Шуру
Дана Борисова публично унизила певца Шуру
Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы
Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы
Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери
Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери
В 2021 году в Марий Эл, в Волжске и Козьмодемьянске, открылись первые центры «IT-куб»
В 2021 году в Марий Эл, в Волжске и Козьмодемьянске, открылись первые
На «Шоу профессий» школьники узнали о профессии клипмейкера
На «Шоу профессий» школьники узнали о профессии клипмейкера
В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы
В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы
В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения
В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения
Число пользователей платформы «Сферум» превысило 2 миллиона человек
Число пользователей платформы «Сферум» превысило 2 миллиона человек
В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом году
В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от

Еще по теме

Подольская и Пресняков впервые показали своего сына
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном отдыхают на Мальдивах: кормление акул и райские пейзажи
Наталья Подольская хочет, чтобы сын стал музыкантом
Никита Пресняков показал лицо младшего брата Артемия