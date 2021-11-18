Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы

39-летняя певица Наталья Подольская переживает за своего старшего сына, который сильно изменился после рождения брата. Выпускница «Фабрики звезд — 5» — мама двоих сыновей. Певица и ее муж Владимир Пресняков воспитывают шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Наталья заверила, что раньше поведение старшего ребенка было идеальным, но после появления младшего брата он изменился. Исполнительница хита «Поздно» сообщила, что столкнулась с проблемой в общении с сыном. «Тёма буквально прилип ко мне: «Мама! Хочу только с тобой, я по тебе всегда скучаю, хочу с тобой в туалет и спать, и везде и всегда»», — пожаловалась Подольская. По словам Натальи, в жизни мальчика много перемен, и это не только рождение младшего брата. Артемий расстался с детсадовскими друзьями, которые на год старше и уже пошли в школу. Также ушла его любимая воспитательница. В доме тоже произошли изменения. «Смена нянь, и няня теперь, конечно, больше с Ваней, чем с Тёмой. Благодаря моему графику я стараюсь максимально проводить время именно с Тёмой. Отвожу в сад и стараюсь сама забирать. Мы и рисуем, и ходим в кино. 90% я укладываю его спать», — объяснила Наталья. Кстати, ей было непросто найти хорошую няню. С бывшей помощницей у нее случился конфликт.Наталья Подольская с мужем и сыном Артистка уделяет сыну максимум своего времени, но ему этого недостаточно. Избранница Преснякова призналась, что и сама была такой в детстве – «просто умирала» без мамы и устраивала истерики. Родительнице даже приходилось забирать маленькую Наташу из лагерей, так как та не могла без нее. «Вот и Тёма каждое утро в слезах уходит в сад. Как изменить это и вернуть, как было раньше? Ведь до этого он прекрасно ходил в сад и на секции», — сокрушается Подольская. Поклонники поп-звезды поделились своим опытом и дали ей советы. «Наслаждайтесь этим моментом. Еще чуть-чуть, и он скажет: «Не надо меня трогать, я взрослый», «не надо укладывать спать», «не надо тискать» и так далее», «Присутствует некоторая ревность. Скорее всего, перерастет. Ну или нужно с психологом пообщаться», «У Тёмы появилась тревога из-за происходящих перемен, и он не знает, как это — жить в новых для него условиях. А вы для него являетесь островом стабильности», «Это вполне нормально. Главное — чаще говорить сыну о любви», «У нас та же история, сын везде со мной. Надеюсь, с возрастом пройдет», — высказались пользователи.