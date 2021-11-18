Новую стелу на въезде в Иркутск установили на 12 километре Качугского тракта

На двенадцатом километре Качугского тракта на въезде в Иркутск установили новую стелу. О монтаже конструкции сообщили в соцсетях очевидцы 17 ноября. Автором проекта стал дизайнер-иллюстратор компании PROART Владислав Чикотеев.

Ранее сообщалось, что работы будут выполнены до 29 октября 2021 года. Конкурс эскизов для стелы проводили с 25 по 31 августа министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство по молодёжной политике и управление по физической культуре спорту и молодёжной политике комитета по социальной политике администрации Иркутска. Всего на конкурс было представлено 22 творческие работы. Победителя определил экспертный совет.

Новую въездную стелу в Иркутск на Качугском тракте установят до 29 октября

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