Новые функции в приложении Xbox на смартфонах





Сегодня Microsoft выпустила обновление для игровых приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Кроме того, вышло обновление для геймпадов Xbox, которые работают с Xbox Series X | S за счет совместимости.

Но на этом новые релизы не заканчиваются, Microsoft обновляет мобильное приложение Xbox, предлагая игрокам пару новых функций:

Быстрый обмен ссылками. Теперь стало проще быстро делиться ссылками с интересным контентом в мобильном приложении Xbox. Достаточно просто нажать «Скопировать ссылку» под самим контентом, отправить ее, и доступ к контенту по ней получит любой пользователь.





Тренды Xbox. Как и в любой социальной сети (к которой Xbox Live стремится), в приложении Xbox появляется функция трендов. В ней можно видеть новые самые актуальные игровые моменты других игроков.



