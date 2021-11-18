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Новые функции в приложении Xbox на смартфонах

Новые функции в приложении Xbox на смартфонах


Сегодня Microsoft выпустила обновление для игровых приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Кроме того, вышло обновление для геймпадов Xbox, которые работают с Xbox Series X | S за счет совместимости.

Но на этом новые релизы не заканчиваются, Microsoft обновляет мобильное приложение Xbox, предлагая игрокам пару новых функций:

Быстрый обмен ссылками. Теперь стало проще быстро делиться ссылками с интересным контентом в мобильном приложении Xbox. Достаточно просто нажать «Скопировать ссылку» под самим контентом, отправить ее, и доступ к контенту по ней получит любой пользователь.


Тренды Xbox. Как и в любой социальной сети (к которой Xbox Live стремится), в приложении Xbox появляется функция трендов. В ней можно видеть новые самые актуальные игровые моменты других игроков.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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