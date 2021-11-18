Новый трейлер ELEX II рассказывает о пяти фракциях в игре





Игра ELEX II выходит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на других платформах уже 1 марта 2022 года. Разработчики сегодня представили трейлер, в котором рассказали о пяти фракциях из игры. Ниже можно посмотреть этот трейлер, в нем есть русские субтитры, которые помогают понять происходящее.

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Всего в ELEX II будет пять фракций (Берсерки, Изгои, Альбы, Клирики, Морконы), которые должны объединиться, чтобы справиться с вторжением скиандов. Каждая из фракций имеет свои особые навыки и уникальное оружие. К примеру, Клирики создают мощных боевых роботов, а Берсерки являются мощными магами. Морконы – новая фракция для ELEX II, о них мало известно, только то, что в течение долгого времени они находились в подземной системе туннелей.

Напомним, что оригинальная ELEX вышла в 2017 году, игра ELEX II станет ее прямым продолжением.