Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается числами и собирает данные об их энергетике и сакральном смысле. Эксперты-нумерологи дали свой прогноз на этот четверг, рассказав о том, где можно найти удачу.

Люди сегодня будут тянуться к тем, кто обладает светлой аурой. Старайтесь проявлять понимание и предельно демократично решать какие-то проблемы. Не помешает проявление честности по отношению к тем, кто вам дорог. Добро сегодня крайне важно.

Число-покровитель 18 ноября 2021 года

Для начала необходимо выяснить, под управлением какого числа пройдет этот день. Для этого нужно провести нехитрые вычисления: сложить все цифры даты и прибавить к ним 4 — порядковый номер четверга. 1+8+1+1+2+0+2+1+4=20. 2+0=2.

Двойка правит миром, а это значит, что нас ждет много удачи в делах, ведь это число ассоциируется в первую очередь с продуктивностью, общим тонусом. Именно из-за двойки нам стоит сегодня быть осторожнее со словами: это число заставляет людей реже задумываться о том, что они говорят. При желании можно посвятить день личным делам. Главный символ этого дня — феникс. Это птица, которая возродилась из пепла. Каждый сможет сегодня вновь стать счастливым и успешным, решить накопленные проблемы и вернуть себе то, что было потерянно ранее.





События 18 ноября из прошлого

18 ноября 1738 года был подписан знаменитый Венский мирный договор. Это тот самый день, когда склоки и конфликты нужно прекращать, а не форсировать.

18 ноября 1775 года был издан манифест о делении России на 50 губерний. Двойка любит самостоятельность. Это может касаться как одного человека, так и группы людей или даже целой страны.

18 ноября 1928 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли». В этот день можно совершить важный прорыв, который даст вам возможность получить всеобщее уважение.

Советы нумерологов на этот четверг

Главное, о чем стоит помнить всем людям без исключения, — это опасность потерять что-то навсегда. Потерянное сегодня уже никогда не вернется.

Это идеальный день для экспансии в деловой и финансовой сферах жизни. Двойка помогает начинать новые дела, заключать сделки.

Безмятежность этого дня может легко быть нарушена спорами. Не переживайте, если ваше мнение не будут принимать всерьез. Скоро это изменится.

Двойка ассоциируется с дилеммой. Не исключено, что Вселенная сегодня заставит нас столкнуться со сложным выбором.

Проявляйте хладнокровие в трудные минуты. Не торопитесь с принятием решений, если есть возможность все взвесить.

Направьте вектор мыслей в сторону финансов и работы. Любовь должна отойти на второй план. Сегодня не самое лучшее время для романтики.

Урегулирование разногласий — лучший способ сделать свое будущее более благоприятным. Не разрушайте взаимное доверие ненужными конфликтами.

Талисманы удачи на 18 ноября

Золото. Золотые украшения — лучшие друзья для всех, кто желает быть номером один. Золото сегодня будет лучше всего сочетаться с красным цветом в одежде. Не забудьте разбавить образ темными тонами.

Нейтрализовать негатив и оставаться дольше в спокойном состоянии вам помогут такие камни, как малахит, белый кварц, алмаз. Пользуйтесь ими, чтобы не терять самообладание, концентрацию и веру в себя.