Объявлен новый грантовый конкурс для участников Кружкового движения НТИ

Фонд содействия инновациям объявил новый грантовый конкурс молодежной программы «УМНИК» для участников Кружкового движения НТИ, сообщает пресс-служба движения.

Победители получат гранты в размере 500 000 рублей на два года: 200 000 рублей в 2022 году и 300 000 рублей в 2023 году. Заявки принимаются до 1 декабря на сайте.

Поддержку получат лучшие проекты, направленные на интеграцию вызовов Национальной технологической инициативы в систему образования, развитие технологических кружков и системы управления талантами на разных уровнях.

Финал конкурса пройдет 17 декабря 2021 года в дистанционном формате, победители станут известны в начале 2022 года.

Конкурс проводится по трем направлениям. Первое – это разработка технологических решений для повышения эффективности индивидуального и мелкосерийного производства в ресурсных центрах Кружкового движения НТИ. Второй тип проектов, которые можно заявить на грант, направлен на интеграцию технологических вызовов НТИ, технологических соревнований и конкурсов в систему образования. Третий тематический блок – развитие технологий цифрового управления и поддержки талантов и внедрение их в практику Кружкового движения.

«В этом году исполняется 100 лет кружковому движению в нашей стране. Этой дате был посвящен Всероссийский съезд, который состоялся в Санкт-Петербурге и собрал несколько поколений руководителей, наставников и учеников технологических кружков из разных регионов. Мы увидели, что в командах энтузиастов по всей стране зарождается множество интересных образовательных технологий, которые можно и нужно масштабировать. Благодаря программе «УМНИК» мы можем поддержать лучшие проекты, направленные на развитие дополнительного технологического образования молодежи. По итогам прошлого грантового конкурса в число победителей вошло несколько кружковцев, которые начинали свой путь школьниками на Олимпиаде Кружкового движения НТИ, в проектных школах «Практики будущего», а теперь сами создают образовательные продукты для кружков. Это действительно вдохновляет!» – сообщил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое поддерживается Министерством просвещения России и к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ» (с 2021 года – Национальная технологическая олимпиада), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», цифровая платформа управления талантами и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D-программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.