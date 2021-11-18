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Объявлен новый грантовый конкурс для участников Кружкового движения НТИ

Объявлен новый грантовый конкурс для участников Кружкового движения НТИ

Фонд содействия инновациям объявил новый грантовый конкурс молодежной программы «УМНИК» для участников Кружкового движения НТИ, сообщает пресс-служба движения. 

Победители получат гранты в размере 500 000 рублей на два года: 200 000 рублей в 2022 году и 300 000 рублей в 2023 году. Заявки принимаются до 1 декабря на сайте.

Поддержку получат лучшие проекты, направленные на интеграцию вызовов Национальной технологической инициативы в систему образования, развитие технологических кружков и системы управления талантами на разных уровнях. 

Финал конкурса пройдет 17 декабря 2021 года в дистанционном формате, победители станут известны в начале 2022 года. 

Конкурс проводится по трем направлениям. Первое – это разработка технологических решений для повышения эффективности индивидуального и мелкосерийного производства в ресурсных центрах Кружкового движения НТИ. Второй тип проектов, которые можно заявить на грант, направлен на интеграцию технологических вызовов НТИ, технологических соревнований и конкурсов в систему образования. Третий тематический блок – развитие технологий цифрового управления и поддержки талантов и внедрение их в практику Кружкового движения.

«В этом году исполняется 100 лет кружковому движению в нашей стране. Этой дате был посвящен Всероссийский съезд, который состоялся в Санкт-Петербурге и собрал несколько поколений руководителей, наставников и учеников технологических кружков из разных регионов. Мы увидели, что в командах энтузиастов по всей стране зарождается множество интересных образовательных технологий, которые можно и нужно масштабировать. Благодаря программе «УМНИК» мы можем поддержать лучшие проекты, направленные на развитие дополнительного технологического образования молодежи. По итогам прошлого грантового конкурса в число победителей вошло несколько кружковцев, которые начинали свой путь школьниками на Олимпиаде Кружкового движения НТИ, в проектных школах «Практики будущего», а теперь сами создают образовательные продукты для кружков. Это действительно вдохновляет!» – сообщил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. 

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое поддерживается Министерством просвещения России и к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ» (с 2021 года – Национальная технологическая олимпиада), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», цифровая платформа управления талантами и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D-программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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