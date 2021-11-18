Общее образование может многому научиться у системы дополнительного образования

Сергей Шариков, руководитель проекта «УчимЗнаем» госпитальных школ России, доктор педагогических наук, профессор, считает, что система дополнительного образования оказала значительное влияние на формирование всей системы обучения детей, в том числе на госпитальную педагогику.

«Мы впитываем идеи и наработки дополнительного образования, поскольку создать полноценную образовательную среду без этих идей просто невозможно. Нас многое объединяет: главным стимулом процесса обучения становится не оценка, а искренний интерес, наши педагоги умеют сочетать разные формы деятельности, работать так, чтобы у ребят возникало желание узнавать что-то новое», – отметил Сергей Шариков в эфире онлайн-программы «Образовательная среда.

Он напомнил, что специалисты, работающие в обеих системах, не просто дают знания, но и стимулируют детей к развитию, помогают им раскрыть всю палитру их возможностей, а в госпитальной педагогике они еще и помогают детям отвлечься от медицинских проблем и думать о будущем.

«Общее образование может многому научиться у системы дополнительного образования, и мы видим, что важные шаги в этом направлении уже сделаны: все больше педагогов работает с особыми детьми, для них создаются адаптированные программы, а в профессиональных конкурсах, таких как «Учитель года», «Сердце отдаю детям», выделяются отдельные номинации. Это очень важно, поскольку речь идет о специалистах, обладающих уникальными знаниями и умениями», – резюмировал руководитель проекта «УчимЗнаем».