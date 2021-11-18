Официально: игру Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass





Подписка Xbox Game Pass скоро получит еще один необычный проект, который был выпущен в августе этого года. Создатели игры Lawn Mowing Simulator в своем Twitter-аккаунте сообщили, что их проект присоединится к подписке Xbox Game Pass — для Xbox Series X | S и PC. Версия для Xbox One у игры отсутствует.

На данный момент не сообщается, когда точно добавят Lawn Mowing Simulator в Game Pass. Вероятно, произойдет это уже в ближайшие недели.

Напомним, что Lawn Mowing Simulator — это симулятор стрижки газонов. Игрокам предстоит подстригать разнообразные газоны в Великобритании, наслаждаясь прекрасными видами и используя лицензированные газонокосилки. Ниже можно посмотреть релизный трейлер проекта.

Lawn Mowing Simulator

Watch this video on YouTube

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…

Перейти в Microsoft Store