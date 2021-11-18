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Официально: Релиз PRAGMATA перенесли на 2023 год

Официально: Релиз PRAGMATA перенесли на 2023 год


Издательство Capcom пока практически не делится информацией об игре PRAGMATA. Ее анонсировали еще в 2020 году, после чего о проекте не было никакой информации. Релиз был запланирован на 2022 год, но сегодня издательство Capcom объявило, что проект отложен до 2023 года.

PRAGMATA обещает рассказать игрокам историю антиутопического мира будущего. Ниже можно посмотреть трейлер игры, которые представили еще в 2020 году.


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Издательство Capcom тогда отмечало, что игра создается только для консолей нового поколения — Xbox Series X | S, Playstation 5 и для PC. По их заявлениям, именно новые приставки, за счет использования технологии трассировки лучей, позволяют разработчикам создать научно-фантастическую обстановку в мире игры.

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По материалам: newxboxone

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