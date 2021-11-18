Педагоги Сахалинской области принимают участие в работе «Фабрики инноваций в образовании»

С 17 по 19 ноября на базе Института развития образования Сахалинской области проходит очная проектная сессия «Фабрика инноваций в образовании». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

«С одной стороны, мы понимаем, что мы за традиции и стабильность в образовании. С другой стороны, необходимо отметить, как важно сегодня прикладное применение инновационного подхода в нашей деятельности. Мы постарались выстроить работу на сессии таким образом, чтобы у нас была возможность проговорить те практические задачи, которые сегодня перед нами стоят», – отметила министр образования региона Анастасия Киктева.

Участники обсудят инновационные решения в дошкольном, среднем профессиональном и дополнительном образовании, выполнят практические задания.

Завершит трехдневное мероприятие пленарная сессия.