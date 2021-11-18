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Похоже, Cyberpunk 2077 вскоре присоединится к Game Pass

Похоже, Cyberpunk 2077 вскоре присоединится к Game Pass


Подписка Xbox Game Pass в этом месяце получит немало интересных проектов, которые уже анонсированы. Но могут ждать игроков и сюрпризы. Microsoft неоднократно отдельными анонсами в течение месяца объявляет о крупных новинках в Game Pass (например, так было с Marvel’s Avengers). Похоже, поступить подобным образом компания может и с Cyberpunk 2077.

Microsoft вчера сообщила, что теперь на Xbox One и Xbox Series X | S доступен Cloud Gaming за счет Game Pass Ultimate. В трейлере анонса игроки обратили внимание на кадр из Cyberpunk 2077, который можно видеть ниже.


Этот же кадр был в официальном трейлере Cyberpunk 2077.

Трейлер про Cloud Gaming был направлен именно на информацию о преимуществах подписки Game Pass Ultimate, и в нем показываются игры из подписки. Игроки на Reddit предполагает, что это может напрямую указывать на планы Microsoft добавить игру Cyberpunk 2077 в подписку Game Pass.

Отметим, что Microsoft и CD Projekt Red сотрудничали в рамках Cyberpunk 2077, и еще в прошлом году появлялись слухи, что спустя некоторое время после релиза проекта, он может появиться в подписке.

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По материалам: newxboxone

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