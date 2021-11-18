Полнолуние в ноябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Полнолуние 19 ноября будет очень опасным. Именно поэтому астрологи решили рассказать, каким образом полная Луна будет влиять на каждого из нас.

Начать стоит с того факта, что в этот раз Полнолуние будет не совсем обычным, ведь 19 числа ожидается неполное лунное затмение в Тельце. Этот день входит в число самых опасных в ноябре, а также в число самых опасных в целом осенью и даже в году. Лучше не рисковать в эту пятницу.

Овен

Овны и так довольно агрессивны и импульсивны, но 19 числа они могут переплюнуть самих себя. Этот день им лучше посвятить уединению и как можно реже общаться с окружающими. Также очень важно почаще проявлять скромность, не рассказывая никому о своих достижениях и целях.

Телец

Тельцов это Полнолуние подтолкнет к желанию усидеть на двух стульях. Тельцы могут начать действовать необдуманно и попросту потерять деньги, время, силы и нервы. Если не рисковать, то жизнь Тельцов никак не изменится. Луна не станет проявлять негатив и подвергать этих людей опасности.

Близнецы

У Близнецов 19 числа возможны столкновения с людьми консервативных взглядов. Это будут не самые приятные встречи, которые могут закончиться спорами и ссорами. Если мнения станут расходиться, астрологи советуют Близнецам не стоять на своем, дав возможность тому, кто мыслит стереотипно, думать, что с ним согласны.

Рак

Раков полная Луна 19 числа может подтолкнуть к жестокости и обману. Не следует манипулировать людьми и искажать факты: это может привести к полной утрате удачи. Еще астрологи советуют не ставить никому ультиматумов, не заставлять людей делать выбор. Луна может отзеркалить такое поведение Раков, заставив их самих встретить на пути дилемму.

Лев

Все положительные качества Львов окружающие люди попросту могут перестать замечать. 19 числа не стоит лезть из кожи вон, чтобы кому-то что-то доказать. Это все равно не подействует. Пускай люди думают то, что думают. Они сами потом осознают ограниченность своих мыслей и мировоззрения.

Дева

Девы могут стать очень импульсивными 19 ноября. Полнолуние и затмение могут сделать так, что людям данного Знака захочется сложить полномочия, чуть завидев на горизонте проблемы. Девы не захотят ничего решать, и им захочется просто уйти на время в тень, забыв о проблемах и невзгодах.

Весы

Весы 19 ноября могут утратить контроль над своей интуицией. Шестое чувство будет работать неправильно, поэтому астрологи советуют этим людям прислушиваться к фактам, логике и своим близким. Этот день лучше не проводить в уединении, потому что так у Весов будет меньше шансов на сохранение успеха.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут утратить контроль над ситуацией. Луна не на их стороне, поэтому им стоит смотреть в оба. Важна любая мелочь, любое произнесенное слово. Нужно быть осторожнее и внимательнее, особенно в моменты затишья. Когда вокруг тишь да гладь, это может стать стать признаком того, что приближаются проблемы.

Стрелец

В это Полнолуние Стрельцам ни в коем случае нельзя делегировать свои полномочия и уж тем более перекладывать ответственность за свои ошибки на других людей. Всем тем, кому не удастся избежать ошибок, астрологи советуют отнестись к ним философски. Ошибки и невзгоды 19 ноября могут многому научить Стрельцов, открыть им глаза на что-то важное.

Козерог

Козерогам важно с головой окунуться в дела по дому. Важно отодвинуть работу на второй план. Если сделать это невозможно, то нужно хотя бы не задерживаться на рабочем месте дольше обычного. 19 ноября важно как можно больше времени провести в приятной обстановке. В противном случае полная Луна заставит сфокусироваться на негативе.

Водолей

Водолеи — люди, которые тянутся к новым знаниям и опыту. В это Полнолуние им необходимо немного приостановить этот процесс, поскольку новая информация может заставить их усомниться в правильности избранного пути и жизненных целей. Это может принести им массу хлопот.

Рыбы

Рыбам эти Полнолуние и затмение принесут множество проблем в сфере любви. Ожидается, что большая часть людей этого Знака станет не способной к поиску компромиссов. Нужно держать себя в руках, как можно меньше переживать по мелочам и спорить по пустякам с близкими людьми.