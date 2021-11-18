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Половина из 1 460 детских площадок Иркутска подлежит демонтажу

Половина из 1 460 детских площадок Иркутска подлежит демонтажу

Практически половина из 1 460 детских площадок Иркутска подлежит демонтажу. Эту тему обсудили на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству думы Иркутска. Заседание провел заместитель председатель комиссии, депутат Александр Сафронов. В работе также принял участие спикер представительного органа Евгений Стекачев, сообщает пресс-служба думы Иркутска. 390 детских площадок находятся в Правобережном округе, 523 — в Свердловском округе, 263 — в Октябрьском округе, 284 — в Ленинском округе.

Андрей Южаков, первый заместитель мэра Иркутска:
— Для соблюдения Технического регламента Евразийского экономического союза администрацией было организовано обследование всех детских площадок, расположенных на территории Иркутска. И уже проводится работа по демонтажу детских площадок, в том числе расположенных на границах инженерных коммуникаций.

Согласно требованиям, все элементы на площадке должны иметь сертификат или паспорт. Срок службы оборудования составляет не более пяти-семи лет, после истечения данного времени его необходимо демонтировать. Помимо этого, часть площадок в Иркутске установлена на тепловых сетях. В этом случае детский игровой комплекс нужно либо демонтировать, либо перенести. В настоящий момент сотрудники окружных администраций проводят инвентаризацию и подбирают подходящие места для переноса площадок.

Евгений Стекачев:
— Это сложная ситуация и необходимо действовать обдуманно, искать совместное решение. Представьте, чем закончится снос детских площадок, которые были установлены буквально год назад? Однако нельзя забывать и о том, что это здоровье и жизни наших детей. Детские площадки не должны быть расположены на сетях ресурсных организаций.

Как отметила руководитель аппарата администрации Елена Войцехович, в первую очередь должно сноситься оборудование, которое находится на сетях и потом то, у которого истек срок эксплуатации. Еще она отметила, что мэрия ведет переговоры с ресурсоснабжающими организациями и встречается с прокуратурой для обсуждения этого вопроса.

Александр Сафронов предложил администрации также рассмотреть подобную практику в других городах. Помимо этого, комиссия вынесла на ноябрьские депутатские слушания вопрос об эксплуатации и требованиях по демонтажу детских площадок, расположенных на границах санитарно-защитных зон линейных объектов, а на декабрьские депутатские слушания — вопрос по детским площадкам, требующих замены в связи с требованиями евразийского регламента с приглашением депутатов Государственной Думы РФ.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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