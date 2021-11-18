Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups

Команда проекта Polygon анонсировала новое решение второго уровня для Ethereum на основе технологии ZK-Rollups и выпустила его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.

1/7 💫 We are proud to reveal the newest member of the Polygon family - Polygon Miden, an upcoming STARK-based, EVM-compatible Rollup!



The project is led by @bobbinth, former Facebook's lead ZK researcher who led the development of Winterfell.



A 🧵 on why this is exciting... pic.twitter.com/5RqAJgnZlP — Polygon | $MATIC - We're hiring! (@0xPolygon) November 16, 2021

Решение получило название Miden. Это проект с открытым исходным кодом. Его разработкой руководит Боббин Тредбаре — создатель криптографической библиотеки Winterfell, которая используется в Novi от Facebook.

В Polygon считают ZK-Rollups «очень перспективной» технологией, которая обладает существенным недостатком — ей трудно поддерживать произвольные логику и транзакции, включая операции EVM.

Эту проблему решает Miden Virtual Machine (Miden VM) — виртуальная машина, использующая протокол доказательства с нулевым разглашением zk-STARKs. Последний является более быстрой и дешевой реализацией zk-SNARK, который применяется в таких криптовалютах, как ZCash.

Miden VM не только поддерживает произвольные логику и транзакции, но и автоматически генерирует для любой выполняемой программы «доказательство выполнения» на основе STARK. Его можно использовать для проверки правильности работы программы без необходимости ее повторного выполнения.

«ZK — это перспектива для Ethereum, а Miden VM — один из важнейших элементов дорожной карты Polygon по масштабируемости Ethereum. Мы считаем, что технология внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры двух блокчейнов, тем самым ускоряя массовое внедрение», — заявил соучредитель Polygon Сандип Наилвал.

По словам второго соучредителя проекта Михайло Бьелича, Miden находится «в стадии активной разработки». Команда Polygon разместила в репозитории GitHub прототип Miden VM, предназначен для разработчиков, которые хотят внести свой вклад. В ближайшие месяцы функционал виртуальной машины планируют значительно расширить.

Miden уже отметил основатель Ethereum Виталик Бутерин. Бьелич поблагодарил его за поддержку на протяжении всего периода разработки.

Thanks for all the support throughout all this time @VitalikButerin, it has been critically important! 🙏https://t.co/hjLcm70U9W pic.twitter.com/RZNkDxzJ9R — Mihailo Bjelic (@MihailoBjelic) November 17, 2021

«Это потрясающе. Очень рад, что Polygon так серьезно относится к полному недоверию [ZK-STARKs не требует начальной доверительной настройки]. С нетерпением ожидаю увидеть высокомасштабируемое будущее Ethereum, с роллапами в роли драйвера», — написал Бутерин.

https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

Напомним, в августе 2021 года Polygon поглотил платформу Hermez Network, специализирующуюся на решениях масштабирования второго уровня ZK-Rollups. Тогда проект объявил, что выделит на развитие релевантных продуктов $1 млрд.