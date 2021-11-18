Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups

Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups


Команда проекта Polygon анонсировала новое решение второго уровня для Ethereum на основе технологии ZK-Rollups и выпустила его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.



Решение получило название Miden. Это проект с открытым исходным кодом. Его разработкой руководит Боббин Тредбаре — создатель криптографической библиотеки Winterfell, которая используется в Novi от Facebook.


В Polygon считают ZK-Rollups «очень перспективной» технологией, которая обладает существенным недостатком — ей трудно поддерживать произвольные логику и транзакции, включая операции EVM.


Эту проблему решает Miden Virtual Machine (Miden VM) — виртуальная машина, использующая протокол доказательства с нулевым разглашением zk-STARKs. Последний является более быстрой и дешевой реализацией zk-SNARK, который применяется в таких криптовалютах, как ZCash.


Miden VM не только поддерживает произвольные логику и транзакции, но и автоматически генерирует для любой выполняемой программы «доказательство выполнения» на основе STARK. Его можно использовать для проверки правильности работы программы без необходимости ее повторного выполнения.


«ZK — это перспектива для Ethereum, а Miden VM — один из важнейших элементов дорожной карты Polygon по масштабируемости Ethereum. Мы считаем, что технология внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры двух блокчейнов, тем самым ускоряя массовое внедрение», — заявил соучредитель Polygon Сандип Наилвал.


По словам второго соучредителя проекта Михайло Бьелича, Miden находится «в стадии активной разработки». Команда Polygon разместила в репозитории GitHub прототип Miden VM, предназначен для разработчиков, которые хотят внести свой вклад. В ближайшие месяцы функционал виртуальной машины планируют значительно расширить.


Miden уже отметил основатель Ethereum Виталик Бутерин. Бьелич поблагодарил его за поддержку на протяжении всего периода разработки.



«Это потрясающе. Очень рад, что Polygon так серьезно относится к полному недоверию [ZK-STARKs не требует начальной доверительной настройки]. С нетерпением ожидаю увидеть высокомасштабируемое будущее Ethereum, с роллапами в роли драйвера», — написал Бутерин.


https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

Напомним, в августе 2021 года Polygon поглотил платформу Hermez Network, специализирующуюся на решениях масштабирования второго уровня ZK-Rollups. Тогда проект объявил, что выделит на развитие релевантных продуктов $1 млрд.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей
Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей
Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас Садальский
Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас
В ЦБ Индии уточнили сроки пилотного запуска CBDC
В ЦБ Индии уточнили сроки пилотного запуска CBDC
Bitdeer Джихана Ву станет публичной компанией через слияние со SPAC
Bitdeer Джихана Ву станет публичной компанией через слияние со SPAC
Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups
Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе
В РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют
В РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют
Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala
Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala
Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора между США и Мексикой
Bitso использует решения Circle для создания платежного коридора

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Еще по теме

Кроссчейн-протокол Wormhole добавит поддержку блокчейна Polygon
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные затраты на 90-99%
Разработчики Ethereum-решения второго уровня zkSync привлекли $50 млн