Пользователи Твиттера устроили флешмоб и превращают в гламурных девушек всех — даже самых неожиданных героев

Сейчас от фильтров и фоторедакторов в сети никуда не деться. Но теперь вместо того, чтобы просто улучшать свои фотографии, люди решили похихикать. В новом флешмобе пользователи Твиттера берут персонажа или человека, максимально далёкого от гламура, и добавляют ему или ей роскошный макияж и пышную укладку. Ограничений по подопытным нет — им может стать и Роберт Паттинсон, и Добби, и Халк, и Волан-де-Морт. Что из этого получается, мы показали ниже.

Пользователи Твиттера заново открыли для себя фильтры Faceapp и не могут перестать смеяться

Вот, например, более гламурная версия Пола Атрейдеса из фильма «Дюна» 2021 года.

В этот раз гламурными становятся вообще все — даже самые неподходящие для этого персонажи в не самые удачные моменты

Казалось бы, ужастик «Реинкарнация» — не самый логичный выбор для применения фильтров Faceapp, но результат получился впечатляющим.

Добби из «Гарри Поттера»

Обработки вроде этой собирают по десятку тысяч лайков. Почему? Возможно, дело в совершенно не подходящем к ситуации гламуре. Яркие тени, контуринг, километровые ресницы и губы уточкой хорошо смотрятся на инстадивах, но никак не на героях ужастиков, исторических личностях и героях мемов. Абсурдность таких обработок и вызывает смех пользователей.

Героиня Энн Хэтэуэй в «Отверженных»

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи

Особой популярностью пользуются работы пользователя Твиттера под ником YassifyBot

Нет, это не бот, как может показаться из его ника. На самом деле это 22-летний американец Денвер Адамс, живущий в штате Небраска. Те, кому лень самостоятельно пользоваться Faceapp, отправляют картинки Денверу, а он уже накладывает на них фильтры, а потом уже постит у себя на страничке.

Вот, например, огламуренный Волан-де-Морт

Мемный Роберт Паттинсон в спортивках на кухне

Куда его только не добавляли! Здесь мы показывали самые яркие примеры того, куда люди решались его прифотошопить.

Кукла из ужастиков «Проклятие Аннабель»

Может ли кукла из «Игры в кальмара» стать более пугающей? Да!

Голлум

Альберт Эйнштейн

Флешмобы флешмобами, но не стоит перебарщивать с фильтрами и фотошопом. Результатом неудачных экспериментов могут стать настолько яркие провалы, что их будет видно издалека!