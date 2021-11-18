Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены

Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента Российской Федерации Елену Крылову.

По ее словам, музыкальный спектакль «Волшебная сказка стеклодува» можно будет посмотреть на телеканалах и в интернете.

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет», – отметила Елена Крылова.