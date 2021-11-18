Предсказания на 2022 год

Вадим Карасев

Предсказания на каждый новый год помогают нам с вами правильно оценивать свои возможности. В этой статье мы расскажем также о предсказаниях, касающихся всего человечества в целом.

Ранее мы уже знакомили вас с гороскопом карьеры, женским прогнозом, восточным гороскопом на 2022 год. Они полны полезных советов, но они не предсказывают будущее. Настало время узнать мнение экспертов относительно того, как изменится мир в эти двенадцать месяцев.

Предсказания астрологов на 2022 год

В целом астрологи считают, что 2022 год будет довольно рядовым, но с некоторыми крайне необычными явлениями и происшествиями. Каждый, кто ищет спокойствие и комфорт, сможет отчасти осуществить свои желания. Тем же, кто старается существенно изменить свою жизнь, ищет приключений и ярких эмоций, придется помнить о том, что за все необходимо платить свою цену. Просто так наши небесные покровители не станут нам помогать.

Павел Глоба и другие астрологи отмечают важность одного непродолжительного периода. Речь идет об отрезке времени с 4 февраля по 29 апреля. В это время не будет ни одной ретроградной планеты. Этот период лучше посвятить самым важным делам из всех возможных. Ни в коем случае не сидите без дела, если хотите изменить свою жизнь.

Предсказания нумерологов на 2022 год

2022 — это три двойки. 2+2+2=6. Миром будет править Шестерка. С нумерологической точки зрения год будет крайне необычным и уравновешенным, потому что три Двойки идеально сочетаются друг с другом.

Предыдущий год с шестеркой во главе был 2013. Человеком года был признан Папа Франциск, хоть его действия и были подвергнуты критике. Также в 2013 году произошло много природных катаклизмов, а также конфликтов между странами. Это значит, что история может отчасти повториться. Продолжит резко меняться климат, появятся новые проблемы, требующие немедленного реагирования. Ожидаются информационные войны и сплетни в высших кругах общества.

Что до обычных людей, далеких от власти, денег и политики, то их ожидает относительный покой. Больших потрясений быть не должно, но расслабляться все равно не стоит, ведь сейчас крайне необычная обстановка.

Пророчества Ванги на 2022 год

Ванга не много говорила про это время, но из ее слов можно понять, что для России этот год будет очень тяжелым. Трудным он окажется во всех возможных смыслах, но зато мы сможем многому научиться. Все возможные преграды и проблемы станут началом чего-то позитивного. Большие успехи ждут Россию, Украину и Белоруссию в поисках компромиссов.

В целом прорицательница считала, что в 2022 году мировая политическая обстановка станет только более острой и непонятной. Разрушатся некоторые союзы, но будут созданы новые. Люди еще ближе подойдут к пониманию того, что миром должны править не деньги, а любовь. Нам придется выйти на новый духовный уровень.

Предсказания Нострадамуса на 2022 год

Нострадамус про 2022 год тоже говорил немного. Его предсказания касались финансов. Он сказал, что самая большая сила рухнет. Возможно, это стоит трактовать как обвал доллара или Евро либо ослабление Китая.

Также французский прорицатель говорил, что примерно в это время должны начаться сильные природные катаклизмы в Европе. Фактически, они уже начались, поэтому либо он прогадал с датами, либо Европу ждет нечто более страшное, чем то, что происходило с природой в 2021 году.

Коронавирус в 2022 году

Эксперты считают, что главным вопросом и проблемой человечества будет все еще оставаться пандемия. Скорее всего, волнения и споры относительно лекарства и вакцины будут только расти. Психологи рекомендуют в таких условиях не навязывать никому свое мнение, чтобы не провоцировать споры и конфликты.

Если рассмотреть сразу все возможные предсказания относительно этого года, то можно прийти к выводу о том, что коронавирусная инфекция не отступит просто так, но человечеству удастся перехватить инициативу и найти решение множества проблем, связанных с комфортом и поисками лекарства.