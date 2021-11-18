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Представлено переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space для Xbox

Представлено переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space для Xbox


Студия и издательство Skunkape Games анонсировала релиз ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space выходит уже 8 декабря, по цене в $19,99.

Sam & Max: Beyond Time and Space — это ремейк второго сезона игр про внештатных детективов Сэма и Макса. Собака и кролик в присущей им юморной манере будут расследовать дело, связанное с Санта-Клаусом.

В обновленной версии Sam & Max: Beyond Time and Space разработчики обещают улучшенную графику, освещение, звук, новые музыкальные композиции, адаптированное под новые геймпады управление и прочее. Ниже можно посмотреть трейлер переиздания Sam & Max: Beyond Time and Space.


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По материалам: newxboxone

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