Представлено переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space для Xbox





Студия и издательство Skunkape Games анонсировала релиз ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Переиздание Sam & Max: Beyond Time and Space выходит уже 8 декабря, по цене в $19,99.

Sam & Max: Beyond Time and Space — это ремейк второго сезона игр про внештатных детективов Сэма и Макса. Собака и кролик в присущей им юморной манере будут расследовать дело, связанное с Санта-Клаусом.

В обновленной версии Sam & Max: Beyond Time and Space разработчики обещают улучшенную графику, освещение, звук, новые музыкальные композиции, адаптированное под новые геймпады управление и прочее. Ниже можно посмотреть трейлер переиздания Sam & Max: Beyond Time and Space.

