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Продолжается регистрация на Всероссийский экологический диктант

Продолжается регистрация на Всероссийский экологический диктант

До 21 ноября 2021 года все желающие могут проверить свои знания в области экологии, ответив на вопросы Всероссийского экологического диктанта. Диктант проводится как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках в субъектах Российской Федерации на базе вузов, ссузов, школ, колледжей, региональных ресурсных центров естественно-научной направленности, экостанций, информирует Минпросвещения России.

Так, в проекте уже приняли участие около 500 детей и сотрудников Международного детского центра «Артек».

Всероссийский экологический диктант состоит из 25 вопросов, связанных с такими темами, как заповедные территории, флора и фауна, Арктика, климат, Байкал, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, энергетика, «зелёные» финансы. Победители будут определены в зависимости от количества набранных баллов, все участники получат сертификаты.

Цель проекта – повышение уровня экологической грамотности населения, развитие экологического просвещения и экологического волонтёрства, создание комфортной и безопасной среды для жизни человека, сохранение биоразнообразия, предупреждение экологических правонарушений и минимизация последствий изменения климата.

Чтобы принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта по ссылке.

Организаторами диктанта выступают Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, АНО «Равноправие», Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

# Общество
По материалам: edu.ru

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